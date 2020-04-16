Москва, , 16:59 — REGNUM В рамках проведения профилактических мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, необходимо иметь в виду специфику строительной сферы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

«Обращаюсь к руководителям регионов: при проведении профилактических мероприятий нужно учитывать специфику строительной отрасли, особенно на строительстве жизненно важных объектов», — сказал Путин.

Он призвал к соблюдению баланса в этом вопросе: «Для этого нужно выполнять все рекомендации безопасности труда, не замораживая стройку».