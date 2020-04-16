Санкт-Петербург, , 17:03 — REGNUM Санкт-Петербург должен последовать примеру Москвы и Ленинградской области, чтобы помочь арендаторам помещений и у частников не разориться. Об этом заявил беспартийный депутат Заксобрания Петербурга Михаил Амосов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Меры поддержки компаний и организаций, которые принимаются на всех уровнях, работают избирательно и пока с низкой эффективностью, и яркий тому пример — ситуация с платежами за аренду торговых и производственных помещений, полагает Амосов.

Многие петербургские предприятия вынуждены были закрыться, и основной объём помещений находится не в городской, а в частной собственности. При этом просто приказать собственникам снизить ставки аренды власть не может, отмечает Амосов, по своей же инициативе далеко не все владельцы помещений идут на встречу арендаторам. Эта ситуация ставит в тупик многие компании, которые лишились возможности выпускать продукцию и оказывать услуги, убежден депутат.

Он заявил о подготовке законопроекта, который поможет решить эту проблему: на его взгляд, в сложившейся ситуации стоит обратить внимание на опыт Ленобласти и Москвы, где уже сформулированы решения, стимулирующие владельцев коммерческих помещений снижать ставки или освобождать арендаторов от внесения платежей за период простоя.

«Мне кажется, нужно присмотреться к тому, что делается в Ленинградской области. Там принят специальный закон, который освобождает от уплаты налога на имущество тех владельцев помещений, которые освобождают своих арендаторов от арендной платы. Я хочу понять, можно ли эту логику применить в Санкт-Петербурге. Думаю, что это было бы полезно, и собираюсь внести аналогичный законопроект в наше Законодательное Собрание», — заявил Амосов.

Накануне Заксобрания уже приняло закон об освобождении от арендных платежей за второй квартал городских арендаторов из МСП, но город является собственником очень небольшой части от общей площади арендуемой недвижимости. «По сумме объём такая помощь составит около 300 млн рублей, что для бизнеса в масштабах мегаполиса — как слону дробина», — замечает Амосов.

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