Москва, , 16:59 — REGNUM Ситуация с соблюдением в Москве гражданами режима самоизоляции, к сожалению, не улучшается. Об этом сегодня, 16 апреля, в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.

По словам Данчикова, ситуация с соблюдением введенного властями Москвы режима самоизоляции на сегодняшний день не улучшилась — горожане продолжат гулять сами и с детьми.

«К сожалению, пока ситуация не улучшается, все равно наши граждане ходят на улицу, на прогулки, на детские площадки, гуляют в парках и жарят шашлыки», — сказал Данчиков.

Он также выразил надежду, что в связи с ухудшением погодных условий больше людей станет соблюдать режим самоизоляции, так как погода не располагает к прогулкам.

Стоит отметить, что Данчиков ранее заявил запрете москвичам гулять даже на детских площадках с детьми рядом с домом и пригрозил за это административными штрафами. При этом в Москве введен лишь режим повышенной готовности, который не предполагает ограничения гражданских прав.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала контроля столичной полицией за соблюдением москвичами режима самоизоляции было составлено более 12 тысяч протоколов об административном нарушении. Только за последние сутки — порядка двух тысяч протоколов.