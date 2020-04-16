Ташкент, , 16:58 — REGNUM Мобильные ярмарки непродовольственных товаров начнут работу в Ташкенте, сообщили 16 апреля в пресс-службе хокимията (администрации) столицы Узбекистана.

Предпринимателям разрешили проводить ярмарки сезонных товаров с использованием специального коммерческого транспорта. В администрации пояснили, что из-за карантина вещевые рынки закрылись, поэтому у жителей растет спрос на подобные товары.

На ярмарке можно будет купить семена, саженцы, хозяйственные принадлежности. Продавцы создадут все необходимые условия для соблюдения санитарно-гигиенических требований.

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 апреля в Ташкенте, Нукусе и областных центрах Узбекистана действует обязательный режим самоизоляции. Общее число случаев заражения в республике достигло 1349.

Читайте также: 152 гражданина Узбекистана эвакуированы из Екатеринбурга на родину