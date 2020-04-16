Симферополь, , 17:01 — REGNUM Сотрудники транспортной полиции будут штрафовать жителей российских регионов, прибывающих в Крым без разрешения на нахождение в республике. Об этом 16 апреля сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

«С сегодняшнего дня в отношении лиц, зарегистрированных в Москва, Московской области, городе Санкт-Петербург и иных регионах страны, которые прибывают в Крым авиационным и железнодорожным транспортом без соответствующего разрешения на пребывание и передвижение по территории республики будут составлены материалы за нарушение режима самоизоляции по части статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения)», — отметил Гоцанюк.

По его словам, санкция статьи предусматривает административную ответственность в виде предупреждения или административного штрафа в размере от 1 до 30 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МВД Крыма рассказали, что за последние сутки в республике оштрафовали более 200 граждан, которые беспричинно гуляли на улице.

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