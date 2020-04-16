Симферополь, 16 апреля 2020, 17:01 — REGNUM Сотрудники транспортной полиции будут штрафовать жителей российских регионов, прибывающих в Крым без разрешения на нахождение в республике. Об этом 16 апреля сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.
По его словам, санкция статьи предусматривает административную ответственность в виде предупреждения или административного штрафа в размере от 1 до 30 тысяч рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МВД Крыма рассказали, что за последние сутки в республике оштрафовали более 200 граждан, которые беспричинно гуляли на улице.
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