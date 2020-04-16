Москва, 16 апреля 2020, 16:54 — REGNUM Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Алексей Комиссаров и Руководитель проекта «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты РФ Илья Семин в своем вебинаре рассказали студентам о новых возможностях проекта «Профстажировки 2.0» и работе в удаленном режиме.
Команда проекта «Профстажировки 2.0» провела вебинар для студентов и сотрудников образовательных учреждений, посвященный новым возможностям конкурса студенческих работ. Его участники узнали, как выбрать задачу работодателя на платформе и решить ее в рамках курсовой или дипломной работы, а также о перспективе прохождения практик и стажировок в ведущих компаниях, в том числе в удаленном формате.
Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Алексей Комиссаров отметил, что сейчас многие проекты платформы «Россия — страна возможностей» активно работают в режиме онлайн. Например, в полном разгаре заявочные кампании конкурса для старшеклассников «Большая перемена» и главного конкурса для «айтишников» «Цифровой прорыв».
Он также отметил, что платформа профстажировки. рф пополняется не только бизнес-задачами, но и социальными кейсами от органов власти, общественных объединений и некоммерческих организаций.
Он также добавил, что проходя практики и стажировки, победители конкурса становятся более конкурентоспособными в условиях стремительно меняющегося рынка труда, поскольку «уже по окончании обучения у них на руках будет не только диплом, но и понимание производственных процессов и реальный опыт решения актуальных задач компаний».
Руководитель проекта «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты РФ Илья Семин подробно рассказал о нововведениях второй волны конкурса и остановился на пяти главных шагах к успеху его участников.
Он добавил, что команда проекта получила множество просьб и предложений от участников, которые помогли расширить возможности конкурса. Во время второй волны участники могут одновременно направить заявки на решение трех кейсов. Работодатели рассмотрят их и ответят в течение 14 календарных дней. После этого можно будет приступить к решению наиболее интересной задачи. Заявки на решение кейсов принимаются до 30 апреля.
Проект «Профстажировки 2.0» реализуется совместно АНО «Россия — страна возможностей» и Общероссийским народным фронтом в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» Национального проекта «Образование».