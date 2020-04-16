Москва, , 16:54 — REGNUM Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Алексей Комиссаров и Руководитель проекта «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты РФ Илья Семин в своем вебинаре рассказали студентам о новых возможностях проекта «Профстажировки 2.0» и работе в удаленном режиме.

Команда проекта «Профстажировки 2.0» провела вебинар для студентов и сотрудников образовательных учреждений, посвященный новым возможностям конкурса студенческих работ. Его участники узнали, как выбрать задачу работодателя на платформе и решить ее в рамках курсовой или дипломной работы, а также о перспективе прохождения практик и стажировок в ведущих компаниях, в том числе в удаленном формате.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Алексей Комиссаров отметил, что сейчас многие проекты платформы «Россия — страна возможностей» активно работают в режиме онлайн. Например, в полном разгаре заявочные кампании конкурса для старшеклассников «Большая перемена» и главного конкурса для «айтишников» «Цифровой прорыв».

«Проект «Профстажировки 2.0» — один из лидеров в этой работе. Опыт проведения первой волны конкурса студенческих работ, который мы проводим в рамках проекта, показал интерес к нему как со стороны крупных компаний и государственных ведомств, так и небольших региональных предприятий. У студентов появился широкий выбор кейсов и интересных задач для решения, причем независимо от региона проживания. 3872 конкурсные работы, кейсы от 1192 компаний, свыше 500 победителей из 55 регионов России в рамках первой волны конкурса. Это хороший задел для дальнейшей продуктивной работы и развития возможностей проекта», — рассказал Алексей Комиссаров.

Он также отметил, что платформа профстажировки. рф пополняется не только бизнес-задачами, но и социальными кейсами от органов власти, общественных объединений и некоммерческих организаций.

«Уже сейчас конкурсанты предлагают свои решения для минимизации социальных и экономических последствий от распространения коронавируса. Они также разрабатывают проекты по развитию добровольческого движения в помощь людям старшего возраста в период самоизоляции и новые меры адресной социальной поддержки. Мы уже получили первые работы от участников второй волны конкурса. Они очень интересные и качественные», — отметил Алексей Комиссаров.

Он также добавил, что проходя практики и стажировки, победители конкурса становятся более конкурентоспособными в условиях стремительно меняющегося рынка труда, поскольку «уже по окончании обучения у них на руках будет не только диплом, но и понимание производственных процессов и реальный опыт решения актуальных задач компаний».

Руководитель проекта «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты РФ Илья Семин подробно рассказал о нововведениях второй волны конкурса и остановился на пяти главных шагах к успеху его участников.

«Во-первых, это регистрация — простой и необходимый шаг, чтобы получить доступ ко всей информации и кейсам. Второй этап — это выбор кейса. Сейчас на нашей платформе представлены 4390 кейсов от 1249 партнеров-работодателей, среди которых есть как крупные компании, так и многие организации из регионов, малый и средний бизнес, организации социальной сферы, институты развития и органы власти, которые тоже выступают в качестве потенциальных работодателей. Третий этап — это отправка заявки», — рассказал Илья Семин.

Он добавил, что команда проекта получила множество просьб и предложений от участников, которые помогли расширить возможности конкурса. Во время второй волны участники могут одновременно направить заявки на решение трех кейсов. Работодатели рассмотрят их и ответят в течение 14 календарных дней. После этого можно будет приступить к решению наиболее интересной задачи. Заявки на решение кейсов принимаются до 30 апреля.

«Четвертый этап — это отправка самой работы. Участники направят емкое описание предлагаемого решения партнеру-работодателю до 15 июня. На пятом этапе каждый работодатель до 1 июля определит победителей, оценивая работы по единым критериям. Они выберут авторов наиболее интересных и успешных работ, которые получат приглашения на практику или стажировку. Уверен, что для сотен и тысяч студентов «Профстажировки 2.0» станут пропуском в профессию и помогут наладить контакт с работодателем, который может стать наставником уже на первых курсах обучения», — сказал Илья Семин.

Проект «Профстажировки 2.0» реализуется совместно АНО «Россия — страна возможностей» и Общероссийским народным фронтом в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» Национального проекта «Образование».