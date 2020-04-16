Москва, , 16:52 — REGNUM С 11 апреля в Москве составлено 12 тыс. протоколов за нарушение режима самоизоляции. Об этом 16 апреля в эфире «Россия 24» сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

По его словам, только за последние сутки в Москве составлено около 2 тыс. протоколов. Общая сумма штрафов, которые должны выплатить нарушители режима, составляет 50 млн рублей.

При этом Данчиков признал, что несмотря на принимаемые меры ситуация в городе не улучшается и люди выходят на улицу.

«Всё равно наши граждане выходят на улицу, на прогулки, на детские площадки, гуляют в парках, жарят шашлыки на природе», — сказал он.