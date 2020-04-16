Москва, , 16:53 — REGNUM Более 1500 медицинских работников, борющихся с коронавирусной инфекцией, заселили в московские гостиницы и отели. Об этом 16 апреля сообщила глава комитета по туризму столицы Екатерина Проничева в эфире телеканала «Россия-24».

Все гостиницы, в которых размещают медработников, предоставляют также питание и другие услуги, например, прачечные, «чтобы сделать проживание удобным и безопасным», — сказала Проничева.

В программе расселения на данный момент задействовано более 20 отелей, однако количество заявок от медицинских учреждений растет, поступают новые заявки от отелей, которые готовы участвовать в программе. «Сейчас мы их подбираем исходя из того, чтобы гостиница была расположена удобно по отношению к больнице, в которой работают медицинские сотрудники», — отметила глава комитета.

Большинство отелей предоставляет номера бесплатно, остальные делают значительные скидки. Все расходы на размещение медиков компенсирует бюджет Москвы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил предоставить бесплатное проживание в гостиницах столичным медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом. Также медработники смогут бесплатно пользоваться услугами такси.