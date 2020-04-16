Берн, , 16:50 — REGNUM Первые ограничения, введённые в Швейцарии из-за пандемии, начнут снимать 27 апреля, передаёт 16 апреля RTS.

В этот день в Швейцарии откроют для посетителей медицинские кабинеты, в том числе психотерапевтические. Также откроются торговые точки коммерсантов-садоводов и парикмахерские.

Напомним, в Швейцарии ограничительные меры введены 28 февраля. В частности, в стране все магазины, кроме торгующих продуктами питания, закрыты.

Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Швейцарии превышает 26 тысяч, количество летальных исходов — 1,2 тыс.

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