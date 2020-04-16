Москва, , 16:45 — REGNUM 10 559 проектов второго конкурса президентских грантов 2020 года направлены на независимую экспертизу. Такое решение принял объединенный экспертный совет 15 апреля 2020 года. Заседание впервые проходило в формате видеоконференции.

На этом конкурсе заметно снизился процент заявок, поданных с нарушениями положения о конкурсе. По этой причине совет не допустил до экспертизы всего 472 проекта — 4,3%. На предыдущем конкурсе таких проектов было 8,4%, а на самом первом конкурсе Фонда президентских грантов в апреле-мае 2017 года — 10,4%.

Добиться существенного сокращения количества неправильно оформленных заявок на участие в конкурсе удалось за счет обучения, дополнительных «подсказок» и автоматической — до подачи заявки — проверки позиций, по которым часто допускались ошибки.

Теперь самой распространенной ошибкой стало направление проекта лицом, личность или полномочия которого не подтверждены (например, кто-то просто расписался за руководителя организации без прав на это или вовсе попытался имитировать подпись руководителя).

261 из 472 проектов, которые не прошли в основной этап конкурса, подан в последний день приема заявок (6 апреля 2020 года).

54 проекта были отозваны самими заявителями.

Напомним, что на конкурс поступило 11 085 проектов из всех регионов страны.

Инициативы некоммерческих организаций будут оценивать 830 экспертов. Им предстоит провести рекордное количество экспертиз.

Итоги конкурса будут подведены в июне, а уже с 1 июля начнется финансирование проектов.