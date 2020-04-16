Москва, , 16:44 — REGNUM Официальный представители автопроизводителя Hino на российском рынке ООО «Хино Моторс» объявил об отзыве 3522 транспортных средств для замены рычага стояночного тормоза. Об этом сообщает 16 апреля пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили марки Hino 300 Series (тип L5), изготовленные в период с июня 2011 года по март 2017 года.

«Причина отзыва транспортных средств: при задействовании стояночного тормоза поднятием рычага вверх стопор храпового механизма под действием пружины свободным концом может входить в зацепление с колесом не полностью, балансируя на вершине зуба храпового колеса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в таком состоянии стопор не может полностью препятствовать возвратному ходу храпового колеса из-за недостаточного усилия пружины, в результате чего усилие привода тормоза может оказаться недостаточным для удержания транспортного средства в неподвижном состоянии.

На транспортных средствах будет осуществлена замена рычага стояночного тормоза. Все ремонтные работы будут выполнены бесплатно для владельцев авто.