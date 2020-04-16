Москва, , 16:43 — REGNUM МВД России будет сбивать дроны, если они угрожают жизни и здоровью граждан на публичных мероприятиях, либо при проведении неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, об этом 16 апреля сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Перед тем как сбить дрон полиция должна будет определить его примерное место падения и вывести оттуда людей.

Уточняется, что при принятии решения о принудительной посадке дрона должна учитываться обстановка на месте, степени опасности беспилотника для граждан или полицейских, а также наличие данных, что оператор дрона причастен к противоправным деяниям.

В случае если у оператора дрона нет разрешения на его пилотирование, и он будет игнорировать требования о его немедленной посадке, дрон также будет сбиваться.

Напомним, весной 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал закон о необходимости регистрации дронов массой от 250 грамм до 30 кг.