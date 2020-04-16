Волгоград, , 16:44 — REGNUM Челлендж «Всей семьёй за одной игрой» запустил Городской шахматный центр Волгограда, рассказала 16 апреля корреспонденту ИА REGNUM председатель президиума Волгоградской региональной общественной организации «Молодёжный совет» Анастасия Гурова. Участники флешмоба играют дома в шахматы, выкладывают в сеть фотографии, тем самым скрашивая свой досуг во время самоизоляции.

Общественная организация стала победителями второго конкурса 2019 года Фонда президентских грантов. Активисты выиграли деньги на проведение регионального шахматного фестиваля «Всей семьёй за одной игрой». Он должен был состояться в мае 2020 года. Однако в его проведение «вмешался» коронавирус — из-за угрозы распространения инфекции отменены все массовые мероприятия. В общественной организации решили не опускать руки и предложили всем желающим поучаствовать в шахматном челлендже.

«Мы считаем, что шахматы это универсальный вид досуга и самое главное, который объединяет в себя членов семьи разных поколений. Сейчас в век информационных технологий наших бабушкам и дедушкам сложно угнаться за прогрессом, особенно тяжело найти общий язык с внуками. А шахматы это такой вид деятельности, который просто объединяет семью. Поскольку все сейчас сидим дома, то решили запустить такой флешмоб: нужно выложить фотографию, как вы с семьёй играете в шахматы», — говорит Анастасия Гурова.

Фотографию необходимо снабдить хэштегом #ВсейСемьейЗаОднойИгрой. Акция вышла за пределы региона — шахматные фотографии приходят из разных субъектов России. Флешмоб поддержали в социальных сетях и Фонд президентских грантов, и Волонтёры культуры.