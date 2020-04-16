Ростов-на-Дону, , 16:38 — REGNUM В Ростовской области малоимущим жителям раздадут 100 тыс. пасхальных куличей, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 16 апреля.

Благотворительную акцию «Пасхальные куличи для социально незащищенных граждан» проводят донские хлебозаводы, в том числе «Аютинский хлеб», «Хлебозавод Юг Руси», «Кундрат», «Азовский хлеб», «Ванта». Перед тем, как продукцию волонтёры передадут пожилым людям и инвалидам, пасхальные куличи освятят.

ИА REGNUM напоминает, что главная Пасхальная служба Ростовской области будет транслироваться в телевизионном эфире из Ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы. Богослужение состоится без прихожан.

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