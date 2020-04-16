Копенгаген, , 16:37 — REGNUM Дания стала первой страной в Евросоюзе, которая с 15 апреля начала открывать школы и детские сады после введения ограничительных мер из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Сперва в Дании начинают открываться ясли, детские сады и школьные классы с нулевого по пятый. Отмечается, что не все учебные заведения оказались готовы к открытию с 15 апреля. Так, в Копенгагене заработали только 35% учреждений, которые должны были открыться с 15 апреля. В целом по Дании занятия начались только в половине из 98 коммун.

Остальные просят больше времени на адаптацию к санитарным нормам, которые продолжают действовать.

Согласно этим нормам, расстояние между партами в классах должны быть не менее двух метров. Кроме того, школы должны организовать досуг для детей в малых группах.

Примечательно, что в Дании многие родители не согласны с решением властей об открытии школ. В сети интернет даже появилась петиция под названием «Мой ребенок — не лабораторный кролик», которая набрала более 18 тысяч подписей.

Дело в том, что в Дании образование является общеобязательным, но многие родители просто отказываются пускать своих детей в школу, опасаясь коронавируса.