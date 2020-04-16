Киев, , 16:36 — REGNUM Второй летальный исход инфицирования коронавирусом зафиксирован в ВСУ, передаёт 16 апреля «112 Украина».

По данным командования медицинских сил ВСУ, смерть наступила в реанимации Львовской областной инфекционной больницы. Пациент обратился за медицинской помощью 1 апреля, пожаловавшись на повышенную температуру и затруднённое дыхание.

В вышеуказанную больницу его доставили 8 апреля. Пациента положили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. О том, что он заражён SARS-CoV-2, врачи объявили после проведения ПЦР-тестирования.

«Сегодня, 16 апреля, в 10:20 (время местное) он умер. По имеющейся информации, у мужчины, кроме острой респираторной болезни COVID-19, были сопутствующие заболевания», — сообщили в командовании.

Напомним, в ВСУ количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 23, на Украине — 4161. Количество летальных исходов инфицирования SARS-CoV-2 достигло на Украине 116.

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