Рига, , 16:34 — REGNUM За прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Латвии увеличилось на девять. Об этом 16 апреля пишет портал LSM со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC).

По данным SPKC, в течение 24 часов медики провели 1405 тестов, общее количество обследованных превысило 31 302. В стационаре находятся 45 пациентов, у троих болезнь COVID-19 протекает тяжело, выписаны из больницы 57. В стране от COVID-19 скончались 7 человек.

Отмечается, что всего количество зараженных коронавирусом в стране достигло 675.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.