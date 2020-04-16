Магнитогорск, Челябинская область, , 16:30 — REGNUM Председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников выделит из личных средств 500 миллионов рублей для оказания помощи жителям Магнитогорска Челябинской области в условиях пандемии коронавируса. Как он сообщил сегодня, 16 апреля, согласно сформированному комплексу приоритетных мер, в первую очередь финансовая поддержка будет оказана городским системам здравоохранения и образования, а также самым уязвимым горожанам.

На выделенные Виктором Рашниковым средства магнитогорские больницы получат технику для лечения заболевших коронавирусом: аппараты искусственной вентиляции легких, прикроватные мониторы, инфузионные системы, перфузоры. Финансовая поддержка будет оказана и самим врачам — в виде надбавок за работу в условиях повышенного риска. Также помощь получат дети из малоимущих семей и молодые педагоги: чтобы гарантировать возможность обучения на дому, для них будут приобретены ноутбуки и планшеты. Кроме того, магнитогорские детские сады, в которых все еще работают группы для малышей, благодаря поддержке владельца ММК будут оборудованы дезинфицирующими облучателями-рециркуляторами и бесконтактными термометрами. Наконец, помощь в виде бесплатных продуктовых наборов и комплектов средств индивидуальной защиты получат одинокие пенсионеры и малообеспеченные жители Магнитогорска.

«Сегодня, как никогда, людям нужна реальная поддержка и помощь, — прокомментировал генеральный директор ММК передачу крупной суммы для обеспечения нужд города. — Именно поэтому было принято единственно возможное в данной ситуации решение — помочь Магнитогорску и его жителям в это тяжелое время». По мнению Виктора Рашникова, «совместными усилиями мы обязательно преодолеем эту непростую во всех отношениях ситуацию».

Помимо финансовой помощи Рашникова, Магнитогорский металлургический комбинат вложил в борьбу с коронавирусом по меньшей мере 100 миллионов рублей: столько, согласно заявлению компании, она инвестировала в проведение мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 за март и первую неделю апреля. Эта сумма покрыла закупку средств индивидуальной защиты и приборов дезинфекции, установку тепловизоров, оборудование цехов и помещений необходимой разметкой и другие меры.