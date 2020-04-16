Тюмень, , 16:27 — REGNUM Пятнадцать человек, у которых выявлен SARS-CoV-2, помещены на карантин в Тюменском военном инженерном командном училище, сообщает 16 апреля пресс-служба Минобороны РФ.

Коронавирус выявлен у одного гражданского сотрудника и 14 военнослужащих. Состояние их здоровья опасений не вызывает, симптомов заболеваний органов дыхания не наблюдается, однако все они изолированы медиками и пребывают на карантинном режиме.

Ранее все курсанты, офицерский и преподавательский состав Тюменского военного инженерного командного училища прошли тестирование на коронавирус.

«Состояние всех инфицированных военнослужащих и гражданского специалиста — нормальное. Ни у кого признаков или симптомов заболевания органов дыхания нет. Температура тела в норме», — указано в сообщении представителей Минобороны.

Причиной заражения стал контакт одного из военнослужащих с гражданскими лицами вне училища.

В училище постоянно проводятся мероприятия по диагностике личного состава и полной дезинфекции всех помещений и материальных средств.

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