Нальчик, , 16:22 — REGNUM В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело о попытке получения взятки в крупном размере. Подозреваемым по нему проходит бывший директор городского водоканала Нальчика. Он попросил за свои незаконные услуги новую квартиру у одного из застройщиков, сообщили 16 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

О начале строительства многоквартирного дома подозреваемый узнал в 2009 году. Он предложил застройщику выполнить работы по подводу к дому водоснабжения и канализации. Стоимость работ составляла свыше 3,378 млн рублей. При этом их выполнение директор водоканала планировал провести за счет возглавляемого им предприятия и с применением рабочей силы из числа сотрудников.

«В качестве гарантии исполнения обязательства он потребовал оформить договор участия в долевом строительстве и выдать квитанцию об оплате стоимости квартиры на свою жену», — сообщили в СКР.

Однако исполнить задуманное злоумышленник не успел, его уволили в 2012 году. Расследование дела продолжается.