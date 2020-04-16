Петрозаводск, , 16:23 — REGNUM Власти Карелии планируют взять под особый контроль движение на четырех федеральных трассах, ведущих в республику, а также ввести режим изоляции в городах, где расположены крупные работающие предприятия. Такие меры, по мнению региональных властей, необходимы для того, чтобы не допустить завоза в регион новой коронавирусной инфекции. Об этом 16 апреля заявил глава региона Артур Парфенчиков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как отметил Парфенчиков, новые ограничительные меры, направленные на противодействие угрозе распространения новой коронавирунсой инфекции в регионе, вступят в ближайшее время.

«Мы сейчас отрабатываем механизм выставления соответствующих контрольных постов на южных трассах: Олонец, Лахденпохья, Ошта и Пудож. Это четыре федеральные дороги, которые мы будем контролировать», — заявил глава региона в интервью телеканалу ВГТРК «Карелия».

Парфенчиков указал, что власти не смогут, с точки зрения правового поля, ограничить передвижение граждан России, но взять под контроль — могут.

«Мы также рассматриваем вопрос о введении режима изоляции, в первую очередь в городах, в которых расположены крупные работающие предприятия: Костомукша, Кондопога, Сегежа, Питкяранта. Мы сейчас взаимодействуем с органами местного самоуправления. Я думаю, возможно, в ближайшее дни мы также там введем режим контроля за въездом», — пояснил глава республики.

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