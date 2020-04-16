Тюмень, , 16:20 — REGNUM В Тюменской области 16 апреля выявлены два новых очага коронавирусной инфекции. Первый — в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище (ТВВИКУ), второй — в Ярковском районе. Об этом заявила на брифинге заместитель губернатора Ольга Кузнечевских.

В Ярковском районе коронавирус обнаружен у рабочих субподрядной организации. Выяснилось, что один из них контактировал с кем-то из гостиницы «Искра», где тоже был выявлен очаг заражения. В военном училище заражены коронавирусом курсанты.

Напомним, в Тюменской области за минувшие сутки выявлено 27 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. С начала пандемии коронавируса в регионе насчитывается 112 инфицированных SARS-CoV2. Из них 10 выздоровели, двое умерли.

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