Углич, Ярославская область, , 16:20 — REGNUM В Угличе Ярославской области жители города совершили полет над городом и окропили его святой водой. Об этом сообщает официальный сайт администрации района. Полет был снят на видео.

Полет совершен по благословению епископа Переславского и Угличского Феоктиста.

«Перед стартом, на поле, отслужили краткий молебен с прочтением молитвы об избавлении от смертоносного поветрия. За 25 минут пилоты облетели наш город и с высоты 400 метров окропили его крещенской водой», — сообщили в Угличском благочинии.

Полет состоялся в Вербное воскресенье, которое в этом году совпало с Днем космонавтики. Священники призвали прихожан не расслабляться и не отступать от санитарных норм, чтобы не искушать Бога.

На данный момент в Угличском районе официально 1 зараженный коронавирусной инфекцией.

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