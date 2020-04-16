Углич, Ярославская область, 16 апреля 2020, 16:20 — REGNUM В Угличе Ярославской области жители города совершили полет над городом и окропили его святой водой. Об этом сообщает официальный сайт администрации района. Полет был снят на видео.
Полет совершен по благословению епископа Переславского и Угличского Феоктиста.
Полет состоялся в Вербное воскресенье, которое в этом году совпало с Днем космонавтики. Священники призвали прихожан не расслабляться и не отступать от санитарных норм, чтобы не искушать Бога.
На данный момент в Угличском районе официально 1 зараженный коронавирусной инфекцией.
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