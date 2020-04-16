Ростов-на-Дону, , 16:19 — REGNUM Уровень воды в реке Дон достигнет критических отметок. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 16 марта.

Из-за сильного ветра 17 апреля уровень воды достигнет не благоприятные отметок у Аксая, у Азова и Ростова-на-Дону — превысит их.

«До конца суток 17 апреля нагонная ситуация стабилизируется, начнётся медленный спад», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM ранее сообщало, что ростовские спасатели призвали ростовчан к соблюдению режима самоизоляции в ветреную и прохладную погоду.

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