Тбилиси, , 16:19 — REGNUM Запрет на авиасообщение продлено в Грузии до 10 мая, сообщили 16 апреля в грузинском Агентстве гражданской авиации.

Авиакомпании уже уведомлены о нововведении. Эта и другие ограничительные меры приняты в рамках противодействия пандемии.

Кроме того, до 10 мая продлён в стране режим чрезвычайного положения. Ежедневный комендантский час в Грузии вводится с 21:00 до 06:00 (время местное).

Также в этот период продлевается запрет на въезд в Тбилиси и выезд из него. То же самое касается крупных городов Грузии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Грузии количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 336, количество летальных исходов — три.

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