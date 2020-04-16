Калуга, , 16:27 — REGNUM Калужскими судебными приставами за три месяца 2020 года взыскано 46 млн рублей с неплательщиков алиментов на несовершеннолетних детей — на четыре миллиона больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом 16 апреля сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

По 3434 исполнительным производствам удержания алиментов на данный момент производится из заработной платы и иных доходов должников. Одной из наиболее действенных мер побуждения к выплате алиментов является привлечение к административной ответственности. Так, за уклонение от алиментных платежей сначала года 122 жителя области были привлечены к административной ответственности. Большинство «алиментщиков» приговорены к обязательным работам на сроки до 150 часов, а часть подвергнута административному аресту до 15 суток.

«Неплательщики алиментов, которые продолжили игнорировать исполнение родительских обязанностей после привлечения к административной ответственности, стали фигурантами уголовных дел. Только за три месяца этого года было возбуждено 90 уголовных дел», — сказал Артём Залогин.

На 1 апреля 2020 года на остатке в структурных подразделениях УФССП России по Калужской области находится 6826 исполнительных производства о взыскании алиментов.

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