Пенза, , 18:20 — REGNUM Медработникам женских консультаций Пензенской области дано задание обзванивать всех беременных женщин в регионе и быть с ними на связи для оказания консультаций, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Беременным женщинам рекомендуют сообщить медработнику, есть ли в семье заболевшие простудными заболеваниями. Заявить о себе следует также, когда к родственникам с температурой приехали врачи скорой помощи.

В областном минздраве женщинам во время беременности советуют минимизировать контакты с людьми, чаще мыть руки с мылом, проводить проветривание и влажную уборку. Самое главное — это не скрывать от медперсонала факт своей беременности, чтобы при необходимости принять меры по лечению.

Для оперативного решения вопросов женщины могут связаться с акушером-гинекологом, или написать обращение на специальный электронный адрес.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 апреля в Пензенской области подтверждены семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество лиц с подтвержденным заражением в регионе — 107 человек.

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