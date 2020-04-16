Москва, , 16:40 — REGNUM В Москве оштрафовали 300 магазинов, в которых не было разметки для дистанцирования. Об этом 16 апреля сообщает РИА Новости.

За какой период были наложены штрафы, не уточняется. Ранее пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы информировала, что в столице за нарушение режима дистанцирования оштрафовали свыше 90 торговых точек.

Как сообщало ИА REGNUM, за нарушения требований организации социального дистанцирования работников и посетителей индивидуальные предприниматели могут заплатить от 30 до 50 тысяч рублей штрафа. Юридическим лицам грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей. В отдельных случаях сумма штрафа может вырасти до одного миллиона рублей или же деятельность магазина будет приостановлена на срок до 90 суток.

Напомним, в общественных местах необходимо держать дистанцию не менее полутора метров, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.