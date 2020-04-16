Ростов-на-Дону, , 16:08 — REGNUM В Ростовской области школьники, проживающие на островном хуторе Задонье (Азовский район), в преддверии 75-й годовщины Великой Победы организовали конкурс. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Согласно условиям интернет-конкурса художественного чтения «Поэзия Победы», участники могут прислать стихотворение или отрывок из литературного произведения на военную тему в видеоформате. Победителей определят путём подсчёта голосов под размещённым видео.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области продолжается подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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