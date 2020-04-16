Тюмень, , 16:06 — REGNUM В Тюменской области подтвердилась вторая смерь больного с COVID-19. Об этом 16 апреля заявила на брифинге заместитель губернатора Ольга Кузнечевских.

«К сожалению, сегодня ночью скончался ещё один человек. Это пожилой мужчина 68 лет, который поступил с тяжелым хроническим диагнозом, связанным с заболеванием легких. Сложно сказать, что именно стало причиной смерти. Где он был заражён осталось неизвестным — он никуда не выезжал, никого не принимал», — пояснила Ольга Кузнечевских.

Напомним, первой жертвой заболевания была женщина 66 лет, которая прилетела из Москвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области за минувшие сутки выявлено 27 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. С начала пандемии коронавируса в регионе насчитывается 112 инфицированных SARS-CoV2.

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