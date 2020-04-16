Москва, , 16:06 — REGNUM Волонтеры #МЫВМЕСТЕ станут помощниками врачей в период пандемии. Об этом сообщили на онлайн-конференции, посвященной работе добровольцев по оказанию помощи врачам в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

«В рамках акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ к нам присоединились более 80 тысяч волонтеров, работает 85 региональных штабов. Основная целевая аудитория — люди старшего возраста и люди с хроническими заболеваниями. Но мы видим, что в нашей помощи нуждаются еще и врачи, медицинские сотрудники, которые спасают людей каждый день. С этого дня мы запускаем новые формы поддержки медиков"‎, — сообщил председатель Всероссийского общественного движения «‎Волонтеры-медики«‎, руководитель центра по координации волонтерских штабов помощи людям акции #МЫВМЕСТЕ Павел Савчук.

Для медицинских работников появляются новые виды поддержки: психологические консультации, помощь в доставке продуктов и лекарств, предоставление бесплатного транспорта и питания, а также мест для временного проживания на период работы с пациентами с коронавирусной инфекцией.

Также на сайте мывместе2020. рф появилась специальная кнопка «‎Личный помощник врача». Каждый желающий может стать волонтером и оказывать помощь медработникам с помощью мобильного приложения «‎Росконгресс Клуб».

В 120 больницах страны уже помогают более 2000 волонтеров-медиков.

Во всех регионах России врачи, работающие с больными коронавирусом, смогут получить необходимую помощь, обратившись на горячую линию #МЫВМЕСТЕ 8−800−200−34−11, оставив заявку через мобильное приложение «ОНФ.помощь» или напрямую через обращение к региональному координатору ВОД «Волонтеры-медики».

Президент Национальной медицинской палаты и сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Леонид Рошаль подчеркнул, что помощь добровольцев очень важна: «‎Я доволен, что тысячи людей помогают сейчас врачам безвозмездно. Говорят, что духовность в России исчезла, но вот пришла беда и видно, что это не так. Иногда совершенно неожиданные люди приходят на помощь».

Актуальность новых мер поддержки подтвердил врач-реаниматолог больницы № 40 в Коммунарке Егор Ларин: «Действительно стоит вопрос с временным проживанием. Специалисты обращаются и просят с этим помочь, чтобы снизить контакты со своими родными».

Основатель платформы для врачей «Доктор на работе» и Национальной ассоциации специалистов по развитию телемедицины Станислав Сажин сообщил, что для акции организация оперативно собирает обратную связь от врачей.

«Мы узнаем, какая обстановка в регионах, собираем полезные материалы для врачей, включая актуальные лекции и методические рекомендации, и оперативно доносим до медицинских сотрудников возможности волонтерской помощи. В ближайшее время они узнают о новых мерах поддержки», — сказал он.

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