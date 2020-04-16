Москва, 16 апреля 2020, 16:06 — REGNUM Волонтеры #МЫВМЕСТЕ станут помощниками врачей в период пандемии. Об этом сообщили на онлайн-конференции, посвященной работе добровольцев по оказанию помощи врачам в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Для медицинских работников появляются новые виды поддержки: психологические консультации, помощь в доставке продуктов и лекарств, предоставление бесплатного транспорта и питания, а также мест для временного проживания на период работы с пациентами с коронавирусной инфекцией.
Также на сайте мывместе2020. рф появилась специальная кнопка «Личный помощник врача». Каждый желающий может стать волонтером и оказывать помощь медработникам с помощью мобильного приложения «Росконгресс Клуб».
В 120 больницах страны уже помогают более 2000 волонтеров-медиков.
Во всех регионах России врачи, работающие с больными коронавирусом, смогут получить необходимую помощь, обратившись на горячую линию #МЫВМЕСТЕ 8−800−200−34−11, оставив заявку через мобильное приложение «ОНФ.помощь» или напрямую через обращение к региональному координатору ВОД «Волонтеры-медики».
Президент Национальной медицинской палаты и сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Леонид Рошаль подчеркнул, что помощь добровольцев очень важна: «Я доволен, что тысячи людей помогают сейчас врачам безвозмездно. Говорят, что духовность в России исчезла, но вот пришла беда и видно, что это не так. Иногда совершенно неожиданные люди приходят на помощь».
Актуальность новых мер поддержки подтвердил врач-реаниматолог больницы № 40 в Коммунарке Егор Ларин: «Действительно стоит вопрос с временным проживанием. Специалисты обращаются и просят с этим помочь, чтобы снизить контакты со своими родными».
Основатель платформы для врачей «Доктор на работе» и Национальной ассоциации специалистов по развитию телемедицины Станислав Сажин сообщил, что для акции организация оперативно собирает обратную связь от врачей.
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