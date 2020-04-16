Брянск, , 16:06 — REGNUM Специальную маркировку будут иметь все пасхальные куличи, которые освятят священнослужители на хлебозаводах Брянской области. Из-за опасности распространения коронавируса в храмах освящать выпечку не будут, сообщили 16 апреля в региональном оперативном штабе.

Священник Храма Вознесения Господня отец Сергий (Чернобровкин) освятил куличи на Брянском хлебокомбинате № 1. К Пасхе на этом предприятии испекут более 50 тысяч изделий — традиционных и творожных, с изюмом и курагой, декорированных глазурью, конфетами, вафельными цветами. На выпечку уйдёт не менее 1,5 тонны изюма, 500 килограммов яиц и 500 килограммов творога. Каждую партию будут освящать, в продажу такие куличи поступят со специальной маркировкой: на стикере будет написано «Обряд освящения проведён духовенством Брянской области».

Обряд освящения выпечки проведут на 19 пекарных производствах области.