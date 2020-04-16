Цхинвал, , 16:07 — REGNUM Призыв на срочную военную службу в Южной Осетии будет проходить с учетом опасности распространения коронавируса. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба министерства обороны республики.

«В связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией <…> будут предприняты серьезные превентивные меры. В ходе работы военно-врачебной комиссии юноши пройдут тщательный медицинский осмотр — помимо определения годности к военной службе будет определяться наличие симптомов ОРВ», — говорится в сообщении военного ведомства.

Кроме того, сообщается, что новый набор «срочников» будет в течение месяца изолирован от остальных военнослужащих, чтобы предотвратить распространение коронавируса в рядах вооруженных сил Южной Осетии. В это время они будут проходить подготовку к несению воинской службы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Осетии с конца марта действуют карантинные меры для защиты населения от коронавируса. С 5 апреля Цхинвал закрыл границу с Россией. В республике нет выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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