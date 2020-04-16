Ставрополь, , 16:19 — REGNUM Власти Ставрополья направят в 2020 году почти 245 млн рублей на благоустройство семи населенных пунктов. Средства получат Ставрополь, Ессентуки, Железноводск, Изобильненский, Ипатовский и Петровский городские круга, а также село Левокумское, сообщили ИА REGNUM 16 апреля в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Целевая субсидия предоставляется в рамках краевой государственной программы развития ЖКХ, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Деньги распределялись по заявкам муниципалитетов, главное условие господдержки — объем софинансирования из местного бюджета должен быть не менее 5%.

Так, в Ставрополе средства направят на благоустройство дворовой территории по улице Чехова. Здесь планируют обустроить детские и спортивные площадки, установить скамейки, урны и фонари, замостить плиткой тротуары, обновить асфальтовое покрытие внутридворовых проездов.

В Железноводске озеленят Нижнюю каскадную лестницу, которая была полностью обновлена в 2019 году, в Ессентуках благоустроят места для проведения событийных мероприятий. В Изобильном обновят фонтан в парке культуры и отдыха: его отремонтируют и установят интерактивное светомузыкальное оборудование. Светомузыкальный фонтан установят в селе Левокумском.

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