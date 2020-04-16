Кострома, , 16:02 — REGNUM Платное тестирование на коронавирус в Костроме не пользуется повышенным спросом — передает корреспондент ИА REGNUM. Подобную услугу в регионе оказывает Централизованная клинико-диагностическая лаборатория, расположенная в областном центре. По состоянию на 14 апреля ей воспользовалось всего 34 жителя области.

«Анализ на COVID-19» стоит 1250 рублей. Отдельно оплачивается забор биоматериала и выезд сотрудника лаборатории на дом. Тест-система, применяемая врачами, разработана учеными ФБУН Центрального НИИ Эпидемиологии.

«Действует ограничение: у пациента не должно быть признаков простудных заболеваний, и не было контактов с людьми, инфицированными COVID-19. Исследование не может быть проведено анонимно и при оформлении заказа обязательно указание паспортных данных», — говорится в описании услуги на сайте лаборатории городской больницы г. Костромы.

Отметим, что платное тестирование на коронавирус открылось и в Ярославле. По сведениям портала «YarNews», услуга стоит несколько дороже, чем в Костроме — 2300 рублей. В случае положительного или сомнительного теста на SARS-CoV2, результат анализа передают в Роспотребнадзор.