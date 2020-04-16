Кострома, 16 апреля 2020, 16:02 — REGNUM Платное тестирование на коронавирус в Костроме не пользуется повышенным спросом — передает корреспондент ИА REGNUM. Подобную услугу в регионе оказывает Централизованная клинико-диагностическая лаборатория, расположенная в областном центре. По состоянию на 14 апреля ей воспользовалось всего 34 жителя области.
Отметим, что платное тестирование на коронавирус открылось и в Ярославле. По сведениям портала «YarNews», услуга стоит несколько дороже, чем в Костроме — 2300 рублей. В случае положительного или сомнительного теста на SARS-CoV2, результат анализа передают в Роспотребнадзор.