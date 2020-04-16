Симферополь, , 16:04 — REGNUM За сутки полицейские оштрафовали более 200 крымчан, которые беспричинно находились на улице. Об этом 16 апреля на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции сообщил замначальника полиции МВД Крыма Александр Смаглин.

«Составлено 208 административных протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения). Это в отношении лиц, которые на улицах находились беспричинно… На «горячую линию» поступило четыре жалобы от граждан. Во остальных случаях установлено, что полицейские поступили в соответствии с законом», — отметил Смаглин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму зарегистрировали три новых случая заражения коронавирусом. Всего в республике 37 случаев заражения SARS-CoV-2.

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