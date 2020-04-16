Симферополь, 16 апреля 2020, 16:04 — REGNUM За сутки полицейские оштрафовали более 200 крымчан, которые беспричинно находились на улице. Об этом 16 апреля на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции сообщил замначальника полиции МВД Крыма Александр Смаглин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму зарегистрировали три новых случая заражения коронавирусом. Всего в республике 37 случаев заражения SARS-CoV-2.
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