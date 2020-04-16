Москва, , 15:58 — REGNUM Вторая волна пандемии коронавируса настигнет Россию осенью 2020 года. Об этом в эфире программы «Спасибо, доктор!» на YouTube-канале «Соловьёв Live» заявил главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени М. Е. Жадкевича Департамента здравоохранения города Москвы» Александр Мясников.

«Вторая волна будет осенью, но меньше, чем первая», — сказал Мясников.

По его словам, предстоящее лето «будет обычное»: «Главное, чтобы восстановилась вся жизнь. Вред от карантина может быть больше, чем от самого коронавируса».