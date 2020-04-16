Москва, , 15:55 — REGNUM На сегодняшний день в России наблюдается пик пандемии коронавируса, из-за чего число санитарных потерь никто не считает. Об этом в эфире программы «Спасибо, доктор!» на YouTube-канале «Соловьёв Live» заявил главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени М. Е. Жадкевича Департамента здравоохранения города Москвы» Александр Мясников.

«Вакцины не будет раньше 2021 года в лучшем случае, а жить надо сейчас. Но главное — не переболеть сейчас. Сейчас пик, никто не считает санитарных потерь. Сейчас, как во время войны: ранение в ногу — ногу отрезают», — сказал Мясников.

По его словам, на сегодняшний день «надо пересидеть, а болячка, если что, вас сама найдёт»: «Либо переболеют другие, получат коллективный иммунитет, и вирус не будет так опасен».