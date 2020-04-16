Москва, 16 апреля 2020, 15:53 — REGNUM С 1 марта по 8 апреля из России на фоне распространения коронавируса выехало 1,2 млн иностранных граждан, сообщили в пресс-службе МВД РФ.
«С 1 марта по 8 апреля 1,2 млн иностранных граждан и лиц без гражданства выехало из РФ», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что еще более 97 тыс. иностранных граждан обратились за продлением срока временного пребывания в РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время сложно предсказать будущее российской туристической отрасли, так как есть ряд неопределённых факторов. Об этом 16 апреля в рамках онлайн-конференции заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР)Майя Ломидзе.