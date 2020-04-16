Тюмень, , 15:50 — REGNUM Очаг заражения коронавирусом обнаружен в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище (ТВВИКУ) среди его курсантов. Об этом 16 апреля сообщила журналистам замгубернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

Она отметила, что в Тюменской области выявлено два очага заражения. Один из них находится в Ярковском муниципальном образовании, там заразились рабочие субподрядной организации.

«Второй очаг — это учреждение Министерства обороны — ТВВИКУ, где мы получили серьезный очаг среди курсантов», — сказала Кузнечевских.

Она добавила, что за сутки в области подтверждено 27 новых случаев заражения. Общее число случаев выросло до 112.