Москва, , 15:50 — REGNUM Лучшим городом России по занятиям спортом и фитнесом, не выходя из дома названа Москва (168 тыс. результатов поиска по запросу «онлайн-фитнес»), свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

Читайте также: Названы самые танцующие онлайн города России

На втором месте — Сочи (113 тыс.), на третьем — Екатеринбург (45 тыс.). В пятерке лидеров — Краснодар (42 тыс.) и Казань (38 тыс.).

Также в топ-10 лучшим городом России по занятиям спортом онлайн вошли Уфа (34 тыс.), Нижний Новгород (30 тыс.), Челябинск (30 тыс.), Воронеж (27 тыс.) и Омск (24 тыс. результатов поиска по запросу «онлайн-фитнес»).

Как сообщало ИА REGNUM, составлен рейтинг самых танцующих онлайн (не выходя из дома) городов России. Лидер рейтинга — Москва (177 тыс. результатов поиска по запросу «онлайн-танцы»).

Читайте также: Названы самые смешные реки России