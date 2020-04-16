Дар-эс-Салам, Танзания, , 15:54 — REGNUM Премьер-министр Танзании Кассим Маджалива объявил об отмене празднования Дня Объединения в этом году в связи с пандемией коронавируса. Об этом передает ВВС Swahili.

По информации журналистов телерадиокомпании, это один из самых важных национальных праздников страны, который отмечается ежегодно 26 апреля в ознаменование объединения Танганьики и Занзибара и создания государства Объединенная Республика Танзания.

«Президент Джон Магуфули также распорядился, чтобы сумма в 500 миллионов танзанийских шиллингов (217 000 долларов США), выделенная в бюджете на празднование Дня Объединения, была перераспределена в фонд по борьбе с коронавирусом», — сказал Маджалива.

Он также сообщил о продлении закрытия школ, колледжей и университетов на неопределенный срок в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса в стране. Учебные заведения были закрыты в прошлом месяце, сразу после того, как в стране выявили первый случай заражения коронавирусом, и изначально их открытие предполагалось в пятницу, 17 апреля.

Маджалива также подтвердил четыре новых случая заражения коронавирусом, которые были выявлены в деловой столице страны, Дар-эс-Саламе. В результате общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 53.

Президент Магуфули недавно заявил, что собрания в церквях и мечетях еще не были запрещены, несмотря на вспышку коронавируса, потому что именно там происходит «настоящее исцеление».