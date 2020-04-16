Варшава, , 15:47 — REGNUM Впервые в истории солдаты почётного караула у могилы Неизвестного солдата в Варшаве несут службу в медицинских масках. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщило командование гарнизона Варшавы. В Твиттере были размещены фотографии, на которых солдаты представительского полка польской армии стоят в карауле в медицинских масках голубого цвета.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил в эфире «Польского радио», что во время эпидемии коронавируса угроза Польше и НАТО со стороны России не только не снизилась, но даже выросла. Поэтому борьба с эпидемией не должна заслонить главную функцию Североатлантического альянса — оборонительную.

«Можно ожидать, что угрозы во время пандемии возрастают, в частности, посредством дезинформационных акций, фейковых новостей, источники которых мы можем найти в России», — сказал министр.

Как сообщалось ранее, в Польше с 16 апреля введено обязательное ношение медицинских масок в общественных местах и на работе. Ограничение не распространяется на священнослужителей во время богослужения, а также на военнослужащих (в том числе союзных государств), выполняющих служебные задачи, и применяющих при этом средства личной защиты, соответствующие типу выполняемых действий.

Могила Неизвестного солдата на площади Юзефа Пилсудского (ранее Саксонской, Победы) в Варшаве была построена в 1925 году. 2 ноября 1925 года в ней был похоронен польский солдат (возможно, ополченец), погибший в так называемой «Битве за Львов» во время польско-украинской войны 1918 года, в которой боевые действия друг против друга вели Украинская Галицкая армия и Польская организация войскова.