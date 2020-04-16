Набережные Челны, Татария, , 18:14 — REGNUM В Набережных Челнах в госпитале ветеранов войн продолжается переоборудование нескольких палат для пациентов с коронавирусной инфекцией. В медучреждении планируется развернуть резерв на 80 коек для жителей города и близлежащих районов, сообщает пресс-служба городской администрации.

Для приема пациентов готовят одноместные и двухместные палаты, каждая из которых будет оснащена медицинским кислородом. Всего подготовят 56 таких палат. Число палат, оборудованных аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких), увеличится с двух до 30. Один из кабинетов на первом этаже выделен под реанимацию, где аппараты ИВЛ уже установлены.

70% всех коек в госпитале будут подключены к кислороду, пояснила главный врач учреждения Резеда Мавзютова. 126 медицинских работников проходят обучение оказанию помощи больным с коронавирусом, в том числе по способам защиты и обработке спецодежды.

Медперсонал будет жить в специально оборудованных двухместных палатах. Комнаты оснастят компьютерами, зоной для приема пищи и стирки белья. Маршрутизацию организовали в стационаре так, чтобы пациенты и врачи не встречались во время проживания.

В Набережных Челнах, в случае необходимости, развернут госпитали на 440 мест в городской больнице №2 и инфекционной больнице. Для будущих рожениц, заразившихся коронавирусом, оборудуют специальное отделение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в республике уже развернуто 12 госпиталей, это 1382 койки. Всего в республике для приема пациентов с коронавирусной инфекцией готовы 26 лечебных учреждений на 3049 коек. Они будут открываться поэтапно.

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