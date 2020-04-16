Москва, , 15:52 — REGNUM Россию ждёт массовое переселение граждан из городов в сёла. Такой вывод указан в специальном исследовании Россельхозбанка.

По мнению специалистов, переехать на село может порядка 2−3 млн человек.

Экономист Сергей Хестанов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM подтвердил данную динамику, однако подчеркнул, что она, скорее всего, будет носить краткосрочный характер.

«Подобное довольно характерно для периодов экономического спада. Те, кто помнят 90-е годы, нечто подобное и тогда наблюдалось. Люди, которые не обладали недвижимостью в городах и столкнулись с сильным падением своих доходов, предпочли переехать в сельскую местность», — сказал Хестанов.

Однако обратное явление — процесс урбанизации и переселения из сёл в города в разы масштабнее. Причём происходит он во время экономического подъёма.

«Когда экономика росла, люди предпочитали перебираться в город, потому что возможности заработать в городе в период экономического роста выше, чем в сельской местности. Поэтому с этим прогнозом можно согласиться с оговоркой: «Пока экономика России будет испытывать негативный сценарий», — заявил Хестанов.

Экономист отметил, что на протяжении последних 100 лет в России люди из сельской местности переезжали в города и данная динамика менялась только на непродолжительные периоды кризиса. Нечто подобное, по всей вероятности, произойдёт и в этот раз, но в целом тенденцию переселения из небольших населенных пунктов в крупные, эпидемия коронавируса изменить вряд ли сможет.

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