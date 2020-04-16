Стокгольм, , 15:35 — REGNUM 16 апреля Агентство общественного здравоохранения Швеции провело очередную ежедневную пресс-конференцию, на которой журналисты ознакомились с новыми статистическими данными о состоянии эпидемиологической ситуации в стране в период пандемии коронавируса. За последние сутки количество умерших от заболевания COVID-19 увеличилось на 130 человек и составило 1 333. Об этом 16 апреля сообщила шведская газета Aftonbladet.

Отмечается, что по состоянию на 16 апреля на территории страны было зафиксировано 12 540 случаев заражения в результате проведенных тестирований. За последние 24 часа цифра увеличилась на 613 человек. Общее количество скончавшихся в Швеции от COVID-19 составляет 1 333 человека.

Представители Агентства общественного здравоохранения Швеции также сообщили, что в настоящее время в мире насчитывается более 2 миллионов подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Для более, чем 136 000 людей инфекция оказалась смертельной.