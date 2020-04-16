Москва, , 15:27 — REGNUM Интернет-пользователи могут посетить пожарные части и выставочные экспозиции в онлайн-режиме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по г. Москве.

«Сегодня главное управление открыло двери пожарных частей и выставочных экспозиций для виртуального посещения», — говорится в сообщении.

Так, 16 апреля пользователи могут посетить одну из старейших частей Московской пожарной охраны — 12-ю, узнать историю уникального здания, а также окунуться в работу столичного пожарного гарнизона.