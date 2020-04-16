Москва, , 15:27 — REGNUM Аэропорт в Дубае первым в мире запустил сервис по тестированию на коронавирус. Инициатива исходила от авиакомпании Emirates, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Первый тест на коронавирус 15 апреля провели сотрудники Управления здравоохранения Дубая (DHA) в зоне регистрации пассажиров до вылета рейса в Тунис. Результаты стали известны через 10 минут.

Отмечается, что несколько стран уже требуют от туристов справку об отсутствии у них COVID-19. Не исключено, что список стран будет расширяться. Поэтому сервис по тестированию на коронавирус будет актуален.

Как сообщало ИА REGNUM, почти половина жителей России (48%) однозначно согласны пройти тест на коронавирус, ещё 32% — скорее согласны.

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