Москва, 16 апреля 2020, 15:27 — REGNUM Аэропорт в Дубае первым в мире запустил сервис по тестированию на коронавирус. Инициатива исходила от авиакомпании Emirates, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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Первый тест на коронавирус 15 апреля провели сотрудники Управления здравоохранения Дубая (DHA) в зоне регистрации пассажиров до вылета рейса в Тунис. Результаты стали известны через 10 минут.
Отмечается, что несколько стран уже требуют от туристов справку об отсутствии у них COVID-19. Не исключено, что список стран будет расширяться. Поэтому сервис по тестированию на коронавирус будет актуален.
Как сообщало ИА REGNUM, почти половина жителей России (48%) однозначно согласны пройти тест на коронавирус, ещё 32% — скорее согласны.
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