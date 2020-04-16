Тула, , 15:22 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Тульской области остаётся напряжённой, в связи с чем власти региона приняли решение о введении дополнительных ограничительных мер, об этом 16 апреля сообщили в управлении пресс-службы правительства региона.

Как пояснил на брифинге первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин, теперь все прибывающие в область из других регионов — и туляки, и гости — обязаны обеспечить самоизоляцию по месту постоянного (временного) пребывания на 14 дней и сообщить о своем прибытии и месте пребывания на горячую линию по телефону: 8−800−200−71−02, в случае ухудшения состояния здоровья незамедлительно вызвать врача на дом. Исключение сделано для командированных в регион, а также следующих через Тульскую область транзитом и водителей, осуществляющих грузовые перевозки. За нарушение грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Также в регионе принято решение о временном запрете на работу строительных и садовых магазинов. Запрещена ранее разрешённая доставка непродовольственных товаров, в том числе через пункты самовывоза — таким образом в регионе пытаются минимизировать риски передачи вируса как от человека к человеку, так и через товары.

Отдельно в регионе вводится запрет на посещение лесов — это связано не только с эпидемиологической ситуацией, но и с пожарной: в регионе объявлен особый противопожарный режим.

«В нашем регионе растет число людей с подтвержденным анализом на коронавирус, есть уже и тяжелые случаи. Опасность реальна! Мы взываем к сознательности туляков: не выходите из дома без необходимости. Позаботьтесь о себе и своих близких», — сказал отметил Шерин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Тульской области коронавирус был подтверждён у 44 человек, общее число заражённых достигло 174 человек.