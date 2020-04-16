Санкт-Петербург, , 15:24 — REGNUM Петербургских пациентов с легким течением коронавирусной инфекции и незначительными симптомами переведут из больниц в гостиницы или дома отдыха. Таким образом власти города хотят решить вопрос с нехваткой мест в больницах для приема тяжелобольных COVID-19.

Гостиница «Октябрьская» в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Об этом 16 апреля заявил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Минздрава России Евгений Шляхто, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, сейчас медики, городские власти и другие специалисты из рабочей группы разработали новую модель работы в период пандемии сместив акцент со стационаров на амбулаторное звено. Для этого экспертами были подготовлены алгоритмы, памятка для пациента, издано совместное распоряжение с комитетом по здравоохранению об оказании медицинской помощи пациенту с подозрением на коронавирус в амбулаторных условиях.

«Задача — переключить больных легких на амбулаторное лечение. Освободить стационары, зарезервировать их для тяжелых пациентов. Инфицированные, бессимптомные, а также пациенты с легким течением и без фактора риска, должны получать помощь в амбулаторных условиях», — отметил спикер.

Для этого медики с городскими властями прорабатывают вопрос по предоставлению возможности доставки необходимых медикаментов и лекарств на дом их аптек. Предполагается, что это могут делать вместо врачей волонтеры и студенты из образовательных учреждений.

«Если нет возможности на дому, город планирует выделить специальные гостиницы, какие-то пансионаты, для того чтобы изолировать этих пациентов от родственников, маленьких детей, соседей», — подытожил Шляхто.

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